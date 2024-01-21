المنتخب السعودي يهزم قيرغيزستان ويبلغ دور الـ16

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ضمن المنتخب السعودي، بلوغ ثمن نهائي كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، بعد فوزه الثمين 2-0 على قيرغيزستان، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.ثنائية الأخضر حملت توقيع محمد كنو وفيصل الغامدي في الدقيقتين 35 و84 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد السعودية إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما ظل منتخب قيرغيزستان بلا رصيد حتى الآن.وحملت الدقيقة 35، الهدف الأول للأخضر السعودي عن طريق كنو، بعد متابعة لعرضية متقنة، وسدد على الطائر داخل الشباك بنجاح.وكاد محمد كنو أن يسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 56 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكنها جاورت القائم الأيمن.وفي الدقيقة 84، نجح البديل فيصل الغامدي في تسجيل الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية بيمناه غالطت حارس قيرغيزستان، وسكنت الشباك، لتنتهي المباراة بفوز السعودية 2-0.(موقع كورة)