بعد تعرّضه لإصابة.. هكذا علّق كلوب على عودة صلاح إلى انكلترا

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تعليقًا على انتهاء مشواره مع منتخب بلاده ضمن ممنافسات كأس أمم أفريقيا، قال يورغن كلوب مدرب ليفربول "إنه من المنطقي أن يعود محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى النادي الإنكليزي لاستكمال برنامج إعادة التأهيل بعد إصابته خلال المشاركة في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار".وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز برباعية على بورنموث بشأن مدى إمكانية عودة صلاح لمرسيسايد قال كلوب في تصريحات نقلها موقع النادي على الإنترنت: "هذه هي الخطة. إذا كان هذا قد تقرر بنسبة 100 بالمئة فلا أعلم، لكن هذه هي الخطة".وتابع: "مهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا أو مع فريقنا. هذه هي الخطة".وأضاف: "تحدثت معه مباشرة بعد المباراة في الليلة التي حدثت فيها الإصابة تقريبا. ومنذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيبنا. أبلغني الطبيب بالخبر، لذلك أعتقد أنه سيعود".(سكاي نيوز عربية)