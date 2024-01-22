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تأهل رين إلى دورالـ16 من كأس فرنسا بعد أن تخطى أولمبيك مارسيليا بركلات الترجيح 9-8 إثر تعادلهما في المباراة 1-1.وسجل لرين مارتين تيرير 53 ولمارسيليا جوردان فيريتو 29.كما تأهل ستراسبورغ على حساب كليرمون بالفوز عليه 3-1، وليل على راسينغ لافالوا 1-0.