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رياضة

ضربة مُوجعة لـ"مارسيليا"

Lebanon 24
22-01-2024 | 00:24
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تأهل رين إلى دورالـ16 من كأس فرنسا بعد أن تخطى أولمبيك مارسيليا بركلات الترجيح 9-8 إثر تعادلهما في المباراة 1-1.
وسجل لرين مارتين تيرير 53 ولمارسيليا جوردان فيريتو 29.

كما تأهل ستراسبورغ على حساب كليرمون بالفوز عليه 3-1، وليل على راسينغ لافالوا 1-0.
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المصدر: بي إن سبورتس
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