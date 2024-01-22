جيرونا يكتسح إشبيلية بخماسية ويستعيد صدارة "اللّيغا"

Advertisement

أنهى جيرونا مهمة تخطي ضيفه إشبيلية بنجاح باهر بعدما هزمه 5-1، الأحد ضمن المرحلة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل لجيرونا، الأوكراني أرتيم دوفبيك هاتريك 13، 15، 19، مواطنه فيكتور تسيغانكوف 65 والأوروغوياني كريستيان ستواني 89، فيما وقع على هدف الفريق الأندلسي الوحيد إسحاق بيرينال 10.جيرونا استعاد الصدارة سريعاً وصار في رصيده 52 نقطة، بينما إشبيلية لا يزال يملك 16 نقطة في المركز السابع عشر.(بي إن سبورتس)