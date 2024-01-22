بعد انتشارها في الملاعب الأوروبية.. "إجراء حاسم" ستواجهه الفرق في حال صدور إساءات عنصرية





وتوقفت مباراة أودينيزي ضد ميلان، السبت، بعد هتافات عنصرية أطلقتها جماهير الفريق المضيف، ضد مايك ماينان حارس ميلان، كما تعرض كيسي بالمر، لاعب كوفنتري سيتي، لإساءات عنصرية خلال مواجهة شيفيلد وينزداي، بالدوري الممتاز الانجليزي.

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وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في منشور على منصة إكس، "الأحداث التي وقعت في أوديني وشيفيلد، السبت، "بغيضة تماما وغير مقبولة على الإطلاق. لا يوجد مكان للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز، سواء في كرة القدم أو في المجتمع. اللاعبون المتأثرون بأحداث السبت يحظون بدعمي الكامل". أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، تجدد حوادث العنصرية بالملاعب الأوروبية، داعيا إلى تشديد العقوبات على الفرق التي تصدر من مشجعيها هذه التصرفات.وتوقفت مباراة أودينيزي ضد ميلان، السبت، بعد هتافات عنصرية أطلقتها جماهير الفريق المضيف، ضد مايك ماينان حارس ميلان، كما تعرض كيسي بالمر، لاعب كوفنتري سيتي، لإساءات عنصرية خلال مواجهة شيفيلد وينزداي، بالدوري الممتاز الانجليزي.وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في منشور على منصة إكس، "الأحداث التي وقعت في أوديني وشيفيلد، السبت، "بغيضة تماما وغير مقبولة على الإطلاق. لا يوجد مكان للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز، سواء في كرة القدم أو في المجتمع. اللاعبون المتأثرون بأحداث السبت يحظون بدعمي الكامل".

وشدد رئيس أعلى جهاز كروي عالمي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة العنصرية، بدءا من التعليم في المدارس حتى تفهم الأجيال القادمة أنها "ليست جزءا من كرة القدم أو المجتمع".



وبالإضافة إلى "قرارات إيقاف المباراة أو إعادتها وإلغائها"، دعا رئيس الفيفا إلى تطبيق عقوبة الخسارة التلقائية على الفرق التي ترتكب جماهيرها إساءات عنصرية، وتتسبب في إلغاء المباراة، بالإضافة لفرض حظر عالمي على دخول الملاعب، وتوجيه اتهامات جنائية للعنصريين.



وأضاف: "الفيفا وكرة القدم يظهران تضامنهمها الكامل لضحايا العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز، بشكل حاسم: لا للعنصرية! لا لأي نوع من أنواع التمييز".(الحرة)