يوفنتوس يحقق فوزاً مستحقاً أمام ليتشي

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حقق يوفنتوس فوزاً مستحقاً أمام مضيفه ليتشي 3-صفر اليوم الأحد في الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل كل من الصربي دوشان فلاهوفيتش (59 و68) والبرازيلي جيلسون بريمر (85) أهداف فريق السيدة العجوز.ويحتل يوفنتوس مركز الصدارة مؤقتاً بـ52 نقطة وبفارق نقطة عن غريمه إنتر الذي سيكون منشغلاً بمواجهة نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالية.وفي باقي المواجهات، انتصر فروسينوني على كالياري (3-1) وإمبولي على مونتسا (3-صفر) وجنوى على ساليرنيتانا (2-1).(بي إن سبورتس)