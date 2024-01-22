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رياضة

يوفنتوس يحقق فوزاً مستحقاً أمام ليتشي

Lebanon 24
22-01-2024 | 02:59
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حقق يوفنتوس فوزاً مستحقاً أمام مضيفه ليتشي 3-صفر اليوم الأحد في الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل كل من الصربي دوشان فلاهوفيتش (59 و68) والبرازيلي جيلسون بريمر (85) أهداف فريق السيدة العجوز.
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ويحتل يوفنتوس مركز الصدارة مؤقتاً بـ52 نقطة وبفارق نقطة عن غريمه إنتر الذي سيكون منشغلاً بمواجهة نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالية.

وفي باقي المواجهات، انتصر فروسينوني على كالياري (3-1) وإمبولي على مونتسا (3-صفر) وجنوى على ساليرنيتانا (2-1).(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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