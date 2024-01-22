تشافي يبرّر خساراته.. بالتحكيم

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شكك تشافي مدرب برشلونة، في نزاهة التحكيم بعد فوز فريقه الكتالوني على ريال بيتيس بنتيجة 4-2 مساء الأحد في الدوري الإسباني.وقال تشافي في تصريحات عقب اللقاء "لقد شاهد الجميع ما فعله التحكيم في مباراة ريال مدريد وألميريا".وأضاف تشافي "لقد قلت منذ بداية الموسم أنه لا يعجبني الطريقة التي تدار بها الأمور، ويبدو أنها تسير في نفس الاتجاه".وتابع "بعد مباراتنا الأولى هذا الموسم، أخبرتكم بالفعل أنه سيكون من الصعب الظفر بلقب الليجا هذا الموسم، وما زلت مقتنعا بهذا الرأي".وأوضح "الجميع يتابع ما يفعله التحكيم هذا الموسم، هذا ليس عذرا بل أشرح الأمر الواقع".وأشار تشافي إلى أن قرارات التحكيم حرمت فريقه من 6 نقاط في مشواره بالدوري الإسباني هذا الموسم.واستدرك في ختام تصريحاته "لكن لا أحد يتحدث عن الموضوع، ولا يمكن أن نغير شيئا، بل يجب علينا مواصلة العمل فقط".(موقع كورة)