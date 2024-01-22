العلاقة متوترة مع فريقه.. شكوك حول مستقبل بنزيما في السعودية

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كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، عن تطورات جديدة فيما يخص قضية الفرنسي كريم بنزيما وناديه الاتحاد.وتشهد العلاقة بين اللاعب الفرنسي وإدراة العميد توترا شديدا، أحاط مستقبل بنزيما في السعودية بشكوك حقيقية، بعدما غاب عن تدريبات العميد ومعسكره الأخير في دبي، لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس.وكتب رومانو عبر حسابه منصة إكس: "سيتم عقد المزيد من الاجتماعات قريبًا لمناقشة مستقبل كريم بنزيما. الوضع ما يزال متوترا مع الاتحاد".وأوضح: "مسؤولو رابطة المحترفين يريدون بقاء كريم بنزيما في السعودية، وإن كان ذلك عبر بوابة ناد سعودي آخر".وأتم: "لا يمكن لبنزيما العودة إلى أوروبا إلا من خلال تخفيض كبير في راتبه".(موقع كورة)