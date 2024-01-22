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رياضة

واقعة لا تتكرّر كثيراً بملاعب التنس.. منشورات عن غزة تعطل مباراة في "ملبورن"

Lebanon 24
22-01-2024 | 08:41
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ألقى أحد الحاضرين من المدرجات على ملعب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس "ملبورن"، منشورات مناهضة لحرب غزة، مما عطل لفترة قصيرة مباراة بين الألماني ألكسندر زفيريف والبريطاني كاميرون نوري، الاثنين، في دور الـ16 للبطولة.
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وكانت الرسالة المطبوعة باللون الأسود على صفحات بيضاء هي (فلسطين حرة): "بينما أنتم تشاهدون التنس.. قنابل تسقط على غزة".

وقام صبية جمع الكرات بتجميع المنشورات، وتم استئناف المباراة بعد تأخير قصير، واقتاد الأمن المتظاهر بعيدا.

وقال اتحاد التنس الأسترالي إنه ينتظر المزيد من المعلومات قبل التعليق.

وبدأت الحرب بين إسرائيل وحماس بهجوم شنته حماس على جنوبي إسرائيل يوم 7 تشرين الأول، وقتل المسلحون الفلسطينيون حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجزوا نحو 250 رهينة إلى غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، أن عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء الحرب ارتفع إلى أكثر من 25 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال. (الحرة)
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