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رياضة

توقف مباراة الدور الرابع لبطولة أسترالية بسبب منشورات تدعم فلسطين

Lebanon 24
22-01-2024 | 14:24
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توقفت مباراة الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة والتي تجري حالياً اليوم الاثنين بين البريطاني كاميرون نوري والألماني ألكسندر زفيريف، بعد إلقاء منشورات مؤيدة لفلسطين في الملعب.
المنشورات وزعتها إحدى الناشطات المؤيدات لفلسطين كُتب عليها عبارة "فلسطين حرة" على مدرجات، والتي انتهى معظمها في أرض الملعب.
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 وتم تعليق المباراة حتى انتهاء فتيان جمع الكرات بجمع كل المنشورات المتناثرة.
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، لم يكن الأمن في عجلة من أمره للتدخل في الاحتجاج.
وبعد ذلك تم إخراج الناشط من الملعب، واستؤنف اللقاء بين لاعبي التنس.


المصدر: "لبنان 24" البقاع - روسيا اليوم - سكاي نيوز - الجزيرة - وكالات

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