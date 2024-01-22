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رياضة

ليفربول يوضح تفاصيل علاج صلاح.. والعودة إلى النادي

Lebanon 24
22-01-2024 | 23:39
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أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الإثنين، بيانا بشأن حالة إصابة نجمه محمد صلاح قائد منتخب مصر وتفاصيل العلاج.

وذكر "الريدز" في بيانه أن "محمد صلاح سيعود إلى مركز تدريبات النادي يوم الأربعاء ليبدأ برنامج تأهيلي مكثف مع فريق ليفربول الطبي لعلاج الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي".
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وأضاف: "الإصابة، التي كانت أسوأ مما كان يُخشى في البداية، أجبرت صلاح على الخروج من الملعب في النصف الأول من مباراة كأس الأمم الإفريقية مع غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول".

وتابع البيان: "سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الإفريقية إذا تأهلت مصر للنهائيات".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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