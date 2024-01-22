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رياضة

لجنة الحكام تفتح تحقيقا بتسريبات مواجهة ريال مدريد وألميريا

Lebanon 24
22-01-2024 | 23:48
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فتحت لجنة الحكام الإسبانية اليوم الاثنين تحقيقا لمعرفة كيفية تسريب محادثات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لمباراة ريال مدريد واليمريا في الجولة الـ21 لليجا الأحد.

وكانت قناة (Twitch Jijantes) قد بثت مقطع صوتي لحكام تقنية الـ"VAR" مع حكم المباراة حول لقطة طالب فيها لاعبو ألميريا بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور، بداعي تعديه على لاعب الفريق الأندلسي، أليخاندرو بوزو.
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وبينما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين، لم ير حكم صالة الـ"VAR" هرنانديز هرنانديز، أن اعتداء فينيسيوس على بوزو يرتقي للطرد، في الوقت الذي علق فيه نصا لحكم الساحة: "بوف، أريد أن أراها عن قُرب، آه، نعم، نعم، نعم".

ثم علّق هرنانديز "بالنسبة لي لا أرى فيها أي شيء، صراع بين اللاعبين، اللاعب يشكو من اعتداء على الوجه".
وأشارت مصادر من داخل لجنة الحكام لوكالة الأنباء الإسبانية "فتحت لجنة الحكام بالفعل تحقيقا لتحديد كيفية إصدار هذا المقطع الصوتي علنا دون أن تكون هناك مراجعة على الشاشة".

وأضاف نفس المصدر أن هذه الحالة لا تعد ضمن الحالات المسموح فيها بعرض المحادثات بين حكم الساحة هرنانديز مايسو، وحكم الـ"VAR" هرنانديز هرنانديز.

يذكر أن هذه المباراة شهدت جدلا تحكيميا وفقا لتصريحات مسؤولي فريق ألميريا الذين يرون أنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة التي حسمها الفريق الملكي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع (3-2) بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد في أول 45 دقيقة.
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