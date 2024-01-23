بشق الأنفس.. مصر تستغل هدية موزمبيق وتتأهل لدور الـ16

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تعادل منتخب مصر 2-2 مع الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ليتأهل -بشق الأنفس- إلى ثمن النهائي كثاني المجموعة مستغلا تعادل غانا بنفس النتيجة مع موزمبيق.ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني من 3 تعادلات، خلف الرأس الأخضر الذي ضمن التأهل سابقا كمتصدر للمجموعة بـ7 نقاط.ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزمبيق.وسجلت الرأس الأخضر هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، من أول فرصة سنحت لها عن طريق غيلسون تفاريس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.وأدرك محمود حسن (تريزيغيه) التعادل لمصر في الدقيقة الـ47. وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بكرة أرسلها من فوق حارس الرأس الأخضر المتقدم عن مرماه.وسجل بريان تيشيرا هدف التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعدما راوغ الحارس محمد الشناوي ليسدد من مدى قريب في الشباك.