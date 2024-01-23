Advertisement

رياضة

بشق الأنفس.. مصر تستغل هدية موزمبيق وتتأهل لدور الـ16

Lebanon 24
23-01-2024 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1155728-638415962391968563.jpg
Doc-P-1155728-638415962391968563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعادل منتخب مصر 2-2 مع الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ليتأهل -بشق الأنفس- إلى ثمن النهائي كثاني المجموعة مستغلا تعادل غانا بنفس النتيجة مع موزمبيق.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني من 3 تعادلات، خلف الرأس الأخضر الذي ضمن التأهل سابقا كمتصدر للمجموعة بـ7 نقاط.
Advertisement

ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزمبيق.

وسجلت الرأس الأخضر هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، من أول فرصة سنحت لها عن طريق غيلسون تفاريس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمود حسن (تريزيغيه) التعادل لمصر في الدقيقة الـ47. وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بكرة أرسلها من فوق حارس الرأس الأخضر المتقدم عن مرماه.

وسجل بريان تيشيرا هدف التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعدما راوغ الحارس محمد الشناوي ليسدد من مدى قريب في الشباك.
 
وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فرض منتخب موزمبيق التعادل 2-2 مع غانا في مباراة شهدت احتساب 3 ركلات جزاء.
المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:36 | 2024-01-23
04:33 | 2024-01-23
04:09 | 2024-01-23
03:12 | 2024-01-23
03:08 | 2024-01-23
00:19 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24