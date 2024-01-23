Advertisement

رياضة

الرياضي يهزم الحكمة في قمة السلة اللبنانية ببطولة دبي

Lebanon 24
23-01-2024 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1155758-638416014407078880.jpg
Doc-P-1155758-638416014407078880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حسم الرياضي مواجهته أمام الحكمة بالفوز (96-76)، في قمة كرة السلة اللبنانية، والتي جرت في ختام مباريات اليوم الرابع من النسخة 33 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة للرجال.

وأقيمت المباراة وسط حضور أكثر من 5 آلاف مشجع في مدرجات صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وضمن المجموعة الأولى، والتي شهدت اليوم، فوز منتخب تونس على أهلي بنغازي الليبي (89-85)، وفوز جمعية سلا المغربي على النصر الإماراتي (99-78).
Advertisement

بينما خسر منتخب الإمارات أمام نادي هومنتمن اللبناني (86-113)، ضمن المجموعة الثانية من البطولة المقامة حتى 28 يناير/كانون الثاني الجاري، وتحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.


وتشهد الجولة الخامسة من البطولة غدا، مواجهات منتخب تونس مع النصر، والرياضي بيروت مع اللبناني مع أهلي بنغازي، وجمعية سلا مع الحكمة اللبناني، ضمن المجموعة الأولى.

كما يلتقي الوحدة السوري، مع الأهلي طرابلس الليبي، وسترونج جروب الفلبيني مع فيرست كلوب اللبناني، ضمن المجموعة الثانية.(موقع كورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:36 | 2024-01-23
04:33 | 2024-01-23
04:09 | 2024-01-23
03:12 | 2024-01-23
01:39 | 2024-01-23
00:19 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24