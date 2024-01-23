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رياضة
الرياضي يهزم الحكمة في قمة السلة اللبنانية ببطولة دبي
Lebanon 24
23-01-2024
|
03:08
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حسم الرياضي مواجهته أمام الحكمة بالفوز (96-76)، في قمة كرة السلة اللبنانية، والتي جرت في ختام مباريات اليوم الرابع من النسخة 33 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة للرجال.
وأقيمت المباراة وسط حضور أكثر من 5 آلاف مشجع في مدرجات صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وضمن المجموعة الأولى، والتي شهدت اليوم، فوز منتخب تونس على أهلي بنغازي الليبي (89-85)، وفوز جمعية سلا المغربي على النصر الإماراتي (99-78).
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بينما خسر منتخب الإمارات أمام نادي هومنتمن اللبناني (86-113)، ضمن المجموعة الثانية من البطولة المقامة حتى 28 يناير/كانون الثاني الجاري، وتحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.
وتشهد الجولة الخامسة من البطولة غدا، مواجهات منتخب تونس مع النصر، والرياضي بيروت مع اللبناني مع أهلي بنغازي، وجمعية سلا مع الحكمة اللبناني، ضمن المجموعة الأولى.
كما يلتقي الوحدة السوري، مع الأهلي طرابلس الليبي، وسترونج جروب الفلبيني مع فيرست كلوب اللبناني، ضمن المجموعة الثانية.(موقع كورة)
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