17
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
21
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هكذا علّق المدرب رادولوفيتش على إقصاء لبنان من كأس آسيا
Lebanon 24
23-01-2024
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبر ميودراج رادولوفيتش المدير الفني للمنتخب اللبناني، عن حزنه بعد الخسارة أمام طاجيكستان في ختام دور المجموعات، والخروج بشكل رسمي من بطولة كأس آسيا.
وقال رادولوفيتش في تصريحات عقب نهاية المباراة: "لم تكن خسارتنا مستحقة بالنظر للأداء الذي قدمناه خلال المباراة".
Advertisement
وتابع: "أشعر بالفخر بعد المستوى الذي ظهر عليه منتخب لبنان، هذا الأداء يمكن أن نبني عليه مستقبلاً".
وأضاف: "البطاقة الحمراء كان مؤثرة للغاية، النقص العددي في صفوفنا كان السبب في تغيير النتيجة من تقدمنا إلى الخسارة بهدفين، هذا النقص منح الأفضلية بشكل واضح لمنتخب طاجيكستان".
وأكمل: "وجدنا صعوبات كبيرة بعد اللعب لمدة تصل إلى 50 دقيقة بـ10 لاعبين"، عقب طرد قاسم الزين في الدقيقة 54.
وختم: "رغم ذلك صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نستغلها بأفضل طريقة، خاصة مع تألق حارس مرمى طاجيكستان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"رجل بمعنى الكلمة".. فنانة شهيرة تتمنى الزواج من مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح من هي؟
Lebanon 24
"رجل بمعنى الكلمة".. فنانة شهيرة تتمنى الزواج من مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح من هي؟
07:39 | 2024-01-22
22/01/2024 07:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
16:00 | 2024-01-22
22/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان غداً
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان غداً
14:53 | 2024-01-22
22/01/2024 02:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيات ضحية "ثغرة أمنية".. تفاصيل مثيرة تُكشف عمّا يجري!
Lebanon 24
لبنانيات ضحية "ثغرة أمنية".. تفاصيل مثيرة تُكشف عمّا يجري!
14:00 | 2024-01-22
22/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد إبنها مارك بحضور زوجها السابق حاتم... تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد إبنها مارك بحضور زوجها السابق حاتم... تعرفوا إليه (صور)
08:33 | 2024-01-22
22/01/2024 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:36 | 2024-01-23
إنتر يتوّج بكأس السّوبر الإيطالية
04:33 | 2024-01-23
التعادل السلبي يُعيد برايتون للمركز السابع
04:09 | 2024-01-23
غوف تبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
03:08 | 2024-01-23
الرياضي يهزم الحكمة في قمة السلة اللبنانية ببطولة دبي
01:39 | 2024-01-23
بشق الأنفس.. مصر تستغل هدية موزمبيق وتتأهل لدور الـ16
00:19 | 2024-01-23
حوادث العنف تجتاح الملاعب القبرصية.. وهذا ما سيتم اللجوء إليه!
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
23/01/2024 13:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
23/01/2024 13:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
23/01/2024 13:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24