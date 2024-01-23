هكذا علّق المدرب رادولوفيتش على إقصاء لبنان من كأس آسيا

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عبر ميودراج رادولوفيتش المدير الفني للمنتخب اللبناني، عن حزنه بعد الخسارة أمام طاجيكستان في ختام دور المجموعات، والخروج بشكل رسمي من بطولة كأس آسيا.وقال رادولوفيتش في تصريحات عقب نهاية المباراة: "لم تكن خسارتنا مستحقة بالنظر للأداء الذي قدمناه خلال المباراة".وتابع: "أشعر بالفخر بعد المستوى الذي ظهر عليه منتخب لبنان، هذا الأداء يمكن أن نبني عليه مستقبلاً".وأضاف: "البطاقة الحمراء كان مؤثرة للغاية، النقص العددي في صفوفنا كان السبب في تغيير النتيجة من تقدمنا إلى الخسارة بهدفين، هذا النقص منح الأفضلية بشكل واضح لمنتخب طاجيكستان".وأكمل: "وجدنا صعوبات كبيرة بعد اللعب لمدة تصل إلى 50 دقيقة بـ10 لاعبين"، عقب طرد قاسم الزين في الدقيقة 54.