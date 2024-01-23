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رياضة

هكذا علّق المدرب رادولوفيتش على إقصاء لبنان من كأس آسيا

Lebanon 24
23-01-2024 | 03:12
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عبر ميودراج رادولوفيتش المدير الفني للمنتخب اللبناني، عن حزنه بعد الخسارة أمام طاجيكستان في ختام دور المجموعات، والخروج بشكل رسمي من بطولة كأس آسيا.

وقال رادولوفيتش في تصريحات عقب نهاية المباراة: "لم تكن خسارتنا مستحقة بالنظر للأداء الذي قدمناه خلال المباراة".
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وتابع: "أشعر بالفخر بعد المستوى الذي ظهر عليه منتخب لبنان، هذا الأداء يمكن أن نبني عليه مستقبلاً".

وأضاف: "البطاقة الحمراء كان مؤثرة للغاية، النقص العددي في صفوفنا كان السبب في تغيير النتيجة من تقدمنا إلى الخسارة بهدفين، هذا النقص منح الأفضلية بشكل واضح لمنتخب طاجيكستان".

وأكمل: "وجدنا صعوبات كبيرة بعد اللعب لمدة تصل إلى 50 دقيقة بـ10 لاعبين"، عقب طرد قاسم الزين في الدقيقة 54.
وختم: "رغم ذلك صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نستغلها بأفضل طريقة، خاصة مع تألق حارس مرمى طاجيكستان".
 


 
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