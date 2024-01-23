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رياضة

غوف تبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:09
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بلغت الأمريكية كوكو غوف نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام للعام الحالي، بفوزها على نظيرتها الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين لواحدة اليوم الثلاثاء.
واجتازت غوف بطلة أمريكا المفتوحة الموسم الماضي والمصنّفة الرابعة عالمياً اختباراً عسيراً أمام كوستيوك المصنّفة 37 عالمياً لتفوز بواقع 7-6 (8-6) و6-7 (3-7) و6-2 وتبلغ الدور قبل النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مشوارها ضمن عالم الكرة الصفراء.
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وقالت اللاعبة الأمريكية (19 عاماً) بعد عبورها إلى نصف النهائي: "أنا فخورة حقاً بالقتال الذي أظهرته اليوم، مارتا منافسة قوية، في كل مرة نلعب فيها سويا تكون مباراة صعبة. نعم، لقد قاتلت حقا وبذلك كل شيء في الملعب اليوم".

وأضافت غوف: "كنت أحاول فقط خوض شوط إضافي في المجموعة الأولى وجعل الأمر أكثر تنافسية، ثم تحوّل شوط إلى آخر وتمكنت من الفوز بالمجموعة".

وتواجه غوف في نصف النهائي الفائزة من مواجهة التشيكية باربورا كريتشيكوفا والبيلاروسية أرينا سابالينكا.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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