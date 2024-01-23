التعادل السلبي يُعيد برايتون للمركز السابع

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انتهت مواجهة برايتون مع ضيفه وولفرهامبتون بالتعادل السلبي (0-0) ضمن المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم الإثنين.وصار رصيد برايتون 32 نقطة، في المركز السابع، أما وولفرهامبتون ففي المركز الـ11 برصيد 29 نقطة.(بي إن سبورتس)