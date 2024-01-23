إنتر يتوّج بكأس السّوبر الإيطالية

توّج إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالية بعد فوزه على نابولي 1-0 في النهائي في ستاد الأول بارك بالسعودية.

ووقع على هدف الانتصار الغالي هداف إنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 90+1.



وهذا اللقب الثامن للنيراتزوري تاريخياً بكأس السوبر الإيطالية والثالث على التوالي.(الشرق الأوسط)

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