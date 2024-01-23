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رياضة

إنتر يتوّج بكأس السّوبر الإيطالية

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:36
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توّج إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالية بعد فوزه على نابولي 1-0 في النهائي في ستاد الأول بارك بالسعودية.
ووقع على هدف الانتصار الغالي هداف إنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 90+1.

وهذا اللقب الثامن للنيراتزوري تاريخياً بكأس السوبر الإيطالية والثالث على التوالي.(الشرق الأوسط)
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المصدر: الشرق الأوسط
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