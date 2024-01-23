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رياضة
تأجيل بطولة كأس السوبر السعودي لأجل غير مسمى
Lebanon 24
23-01-2024
|
07:04
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل موعد بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي، بسبب التعديلات الأخيرة التي أجراها نظيره الآسيوي.
وكان من المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في الفترة من 27 من شباط المقبل، وتستمر منافساتها حتى الأول من آذار المقبل للعام ذاته.
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وذكر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، تغيير موعد بطولة كأس السوبر المحلي، بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي للعبة على روزنامة دوري أبطال آسيا".
وتابع البيان الرسمي: "وجاء قرار لجنة المسابقات، على ضوء التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مواعيد الذهاب والإياب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي على إثرها تم تعديل موعد عدد من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الرابطة".
واختتم بيان الاتحاد السعودي: "وتعمل لجنة المسابقات حاليا مع الأطراف ذات العلاقة، على تحديد موعد جديد يتناسب مع الأوقات المتاحة، طبقا لمتغيرات الروزنامة القارية، على أن يتم إعلانه فور اعتماده". (روسيا اليوم)
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