بعد ساعات من بلوغه ثمن نهائي كأس إفريقيا.. منتخب مصر يتلقى خبرا مؤلماً

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء غياب حارس مرمى منتخبه محمد الشناوي عن باقي مباريات "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، بسبب الإصابة.



وتعرض الشناوي للإصابة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من المباراة التي جمعت منتخب مصر بنظيره منتخب الرأس الأخضر 2-2 أمس الاثنين في ختام مباريات دور المجموعات ليتم استبداله بالحارس محمد أبو جبل.

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وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر بخلع في الكتف يغيب بسببه عن مباريات المنتخب الوطني المتبقية في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "تم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب الوطني مع نظيره في النادي الأهلي (فريق الشناوي) على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب، نتمنى الشفاء العاجل لحارسنا الشناوي". (روسيا اليوم)