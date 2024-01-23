بنزيما يطالب بمغادرة الاتحاد السعودي.. إليكم الأسباب

طلب المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، الرحيل "مؤقتا" عن صفوفه ناديه اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي لكرة القدم، بسبب معاناته من ضغوطات، وفق ما كشف مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن اتحاد جدة عرض على بنزيمة الإعارة إلى فريق آخر في الدوري السعودي، لكن اللاعب الذي يشعر بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه للاتحاد، "بسبب الضغط"، رفض المقترح.

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ولم يرغب المصدر المقرّب من بنزيمة الذي ينتهي عقده مع الاتحاد عام 2026، تأكيد خبر طلب رحيله.

ويمر بنزيمة، أفضل لاعب في العالم عام 2022، بفترة متذبذبة مع فريقه السعودي، الذي خسر مباريات عدة في الدوري المحلي، كما تم إقصاؤه من كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري، في مباراة أهدر فيها النجم الفرنسي ركلة جزاء.

وتعرض بنزيمة (36 عاماً)، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، إلى سيل من الانتقادات الحادة، دفعته لتعطيل حسابه على تطبيق إنستغرام، حيث يتابعه 76 مليون شخص.

( الحرة)