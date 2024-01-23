Advertisement

رياضة

“مشكلة صحية” لرونالدو تفسد جولة النصر في الصين

Lebanon 24
23-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1155982-638416442241244785.jpg
Doc-P-1155982-638416442241244785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خسر مشجعو كرة القدم في الصين فرصة نادرة لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم، بعدما أعلن المنظمون، أن مهاجم النصر السعودي يعاني من "مشكلة صحية" غير محددة أدت إلى تأجيل المباراتين الوديتين لأجل غير مسمى.

 

وكان من المقرر إجراء مباراتين بين النصر، أمام شنغهاي شينخوا، وجيجيانغ إف سي، في 24 و28 كانون الثاني الجاري.

 

وقال رونالدو، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي اعتذر خلاله للجمهور الصيني: "بالنسبة لي، اليوم هو يوم حزين".

 

وأضاف: "في كرة القدم لا يمكنك التحكم ببعض الأمور، وكما تعلمون لقد مارست كرة القدم لـ23 عاما. للأسف، لدي بعض المشاكل".

 

وأعلن النصر تأجيل مباراتيه في بيان على "إكس"، قال فيه: "يحزننا أن نعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير إلى موعد يتم تحديده لاحقا".

 

وتابع: "جئنا إلى هنا في شينغن مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو".

( سكاي نيوز)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:03 | 2024-01-24
23:34 | 2024-01-23
15:23 | 2024-01-23
15:00 | 2024-01-23
12:00 | 2024-01-23
10:24 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24