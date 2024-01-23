“مشكلة صحية” لرونالدو تفسد جولة النصر في الصين

خسر مشجعو كرة القدم في الصين فرصة نادرة لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم، بعدما أعلن المنظمون، أن مهاجم النصر السعودي يعاني من "مشكلة صحية" غير محددة أدت إلى تأجيل المباراتين الوديتين لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر إجراء مباراتين بين النصر، أمام شنغهاي شينخوا، وجيجيانغ إف سي، في 24 و28 كانون الثاني الجاري.

وقال رونالدو، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي اعتذر خلاله للجمهور الصيني: "بالنسبة لي، اليوم هو يوم حزين".

وأضاف: "في كرة القدم لا يمكنك التحكم ببعض الأمور، وكما تعلمون لقد مارست كرة القدم لـ23 عاما. للأسف، لدي بعض المشاكل".

وأعلن النصر تأجيل مباراتيه في بيان على "إكس"، قال فيه: "يحزننا أن نعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير إلى موعد يتم تحديده لاحقا".

وتابع: "جئنا إلى هنا في شينغن مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو".

( سكاي نيوز)