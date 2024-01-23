بعد نهاية المباراة... مدرب يتلقى تهديدات بالقتل

قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، إنه تلقى تهديدات بالقتل في أعقاب مباراة "أسود الأطلس" بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

ونفى صدور أي تصريحات عنصرية منه بحق قائد الكونغو شانسيل مبيمبا بعد المباراة العصيبة بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا.

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وأضاف الركراكي: "الدفع بأنني استخدمت كلمات عنصرية معيب ببساطة، وسأدافع عن سمعتي حتى النهاية".



وتابع "للأسف، مع شبكات التواصل الاجتماعي ومع ما يحدث في العالم، مع الكراهية الموجودة من الجانبين، تلقيت رسائل عنصرية وتهديدات بالقتل. للأسف، أعتقد أن اللاعب أيضا تلقاها من جانبه. هذا يعكس أننا وصلنا للتطرف في مباريات كرة القدم". (الحرة)