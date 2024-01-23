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رياضة
بعد مرور وقت على وفاته.. مطالبات بـ "نبش" قبر بيليه ما السبب؟
Lebanon 24
23-01-2024
|
23:34
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قدمت الابنة المحتملة للأسطورة البرازيلية بيليه، طلبا إلى السلطات من أجل الاعتراف بأنها نجلة النجم الذي توفي في 29 كانون الاول 2022 عن عمر يناهز "82 عاما"، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية يوم الثلاثاء.
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وقالت "ماركا" في تقرير لها: زعمت امرأة إنها ابنة اللاعب البرازيلي الأكثر نجاحا في تاريخ كأس العالم "ثلاثة ألقاب"، وطالبت بأن يتم الاعتراف بأنها ابنة بيليه، الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب في العالم.
وبحسب الصحيفة، فإن المرأة المعنية تدعى ماريا دو سوكورو أزيفيدو، وتبلغ من العمر "60 عاما"، وتدعي أن بيليه ووالدتها كانا على علاقة غرامية، أدت إلى الحمل الذي لم يتم إخطار بيليه به مطلقا.
وبدأت هذه الإشاعة في الانتشار بعد أن أكد لوز كينيل، محامي عائلة الأسطورة، حقيقة أن بيليه أدرج في وصيته إمكانية إنجابه ابنة غير معترف بها، ثم تقرر أن يجرى اختبار الحمض النووي لأبناء بيليه المعترف بهم، وكشفت النتيجة عكس ما تدعيه ماريا دو سوكورو.
ولم تستسلم ماريا، وأكدت بنفسها للعديد من الصحف البرازيلية، أنها ستطلب رسميا من السلطات استخراج جثة بيليه، من خلال طلب مقدم إلى محكمة ساو باولو.
ويؤكد محامي عائلة بيليه، أنه تم إجراء اختبار لماريا في معمل مختلف عن مختبر أبناء الأسطورة البرازيلية المعترف بهم.
واختتمت "ماركا" التقرير: على الرغم من أن النتيجة كانت سلبية، إلا أنه من الممكن أن تكون هناك احتمالات عالية لوجود صلة بين ماريا وبيليه. (العربية)
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