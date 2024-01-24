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رياضة

للمرة الثانية توالياً.. الجزائر تودّع كأس أمم إفريقيا على يد موريتانيا

Lebanon 24
24-01-2024 | 00:03
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بلغ منتخب موريتانيا ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار، بعد أن فاز على نظيره الجزائري 1-0 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل هدف موريتانيا الوحيد، لاعبه محمد ديلاهي بالي في الدقيقة 37.
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ورفع منتخب موريتانيا رصيده إلى ثلاث نقاط ليتأهل للدور ثمن النهائي ضمن أحد أفضل الثوالث في المجموعات الست، بينما تجمد رصيد منتخب الجزائر عند نقطتين في المركز الرابع الأخير ليودع البطولة مبكرا.

وهذه هي المرة الثانية تواليا التي تودع فيها الجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات.

وتصدرت أنغولا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بعد فوزها على بوركينا فاسو 2-0، بينما حصدت بوركينا فاسو تذكرة العبور من المركز الثاني. 
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