بعد خروج منتخبه من أمم أفريقيا.. جمال بلماضي يستقيل من تدريب الجزائر

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قال مصدر مطلع لموقع "winwin" الرياضي، إن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، قدم استقالته لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، تحت "ضغط جماهيري" كبير، وذلك بعد إقصاء "الخضر" من الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.وتعرضت الجماهير الجزائرية لصدمة وخيبة أمل كبيرتين، أمس الثلاثاء، بعد إقصاء منتخب بلادها من الدور الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، إثر خسارته أمام موريتانيا بنتيجة (1-0).وتوجهت فئة كبيرة من الجماهير إلى مقر إقامة "محاربي الصحراء" في مدينة بواكي، وطالبت وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بضرورة إقالة المدرب جمال بلماضي من منصبه على الفور، محملة إياه مسؤولية هذا الإقصاء.وحسب مصدر خاص تحدث لموقع winwin فقد رضخ المدرب جمال بلماضي للأمر الواقع هذه المرة، وقرر المغادرة بشكل نهائي من منصبه حيث أبلغ رئيس الاتحاد الجزائري بقرار الاستقالة فور عودته للفندق.