15
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"خائن".. لاعب قاد منتخب إسرائيل يشارك بصفوف فلسطين في كأس آسيا
Lebanon 24
24-01-2024
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار اللاعب عطا جابر الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، الجدل بعد مشاركته ضمن صفوف منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
ووصف وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، جابر بـ"الخائن" مطالبا بـ"سحب جنسيته الإسرائيلية".
Advertisement
وجابر لعب في صفوف منتخب إسرائيل تحت سن 21، كما شارك بأندية مكابي حيفا وسخنين وأشدود، بل إنه في 2015 ارتدى "شارة" القيادة للمنتخب الإسرائيلي للشباب.
وقد بلغ منتخب فلسطين دور الـ 16 بكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير يوم الثلاثاء 3-صفر على هونغ كونغ في المجموعة الثالثة ليرافق الإمارات التي خسرت 2-1 من إيران متصدرة المجموعة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
00:21 | 2024-01-24
24/01/2024 12:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب... سيارات تسقط من فوق جسر وقتلى وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب... سيارات تسقط من فوق جسر وقتلى وجرحى (فيديو)
14:26 | 2024-01-23
23/01/2024 02:26:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تقييد أحد الشبان بعمود... شاهدوا هذا الفيديو من وسط الطريق في الضاحيّة الجنوبيّة
Lebanon 24
تقييد أحد الشبان بعمود... شاهدوا هذا الفيديو من وسط الطريق في الضاحيّة الجنوبيّة
12:14 | 2024-01-23
23/01/2024 12:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى وحالته خطيرة جدّاً... إصابة ممثل خلال تصوير أحد المشاهد إليكم ما جرى معه
Lebanon 24
نُقِلَ فوراً إلى المستشفى وحالته خطيرة جدّاً... إصابة ممثل خلال تصوير أحد المشاهد إليكم ما جرى معه
12:03 | 2024-01-23
23/01/2024 12:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى... الشاب خالد تُوفي
Lebanon 24
بعدما نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى... الشاب خالد تُوفي
14:19 | 2024-01-23
23/01/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:30 | 2024-01-24
بسبب ريال مدريد.. عقوبات محتملة على رئيس برشلونة
05:30 | 2024-01-24
مفاجآت في كأسي آسيا وأفريقيا.. منتخبات تغادر وأخرى تتأهل للمرّة الأولى
02:38 | 2024-01-24
بعد خروج منتخبه من أمم أفريقيا.. جمال بلماضي يستقيل من تدريب الجزائر
00:03 | 2024-01-24
للمرة الثانية توالياً.. الجزائر تودّع كأس أمم إفريقيا على يد موريتانيا
23:34 | 2024-01-23
بعد مرور وقت على وفاته.. مطالبات بـ "نبش" قبر بيليه ما السبب؟
23:00 | 2024-01-23
“مشكلة صحية” لرونالدو تفسد جولة النصر في الصين
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
24/01/2024 14:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
24/01/2024 14:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
24/01/2024 14:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24