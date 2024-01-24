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رياضة

"خائن".. لاعب قاد منتخب إسرائيل يشارك بصفوف فلسطين في كأس آسيا

Lebanon 24
24-01-2024 | 03:14
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أثار اللاعب عطا جابر الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، الجدل بعد مشاركته ضمن صفوف منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.


ووصف وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، جابر بـ"الخائن" مطالبا بـ"سحب جنسيته الإسرائيلية".
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وجابر لعب في صفوف منتخب إسرائيل تحت سن 21، كما شارك بأندية مكابي حيفا وسخنين وأشدود، بل إنه في 2015 ارتدى "شارة" القيادة للمنتخب الإسرائيلي للشباب.

وقد بلغ منتخب فلسطين دور الـ 16 بكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوز كبير يوم الثلاثاء 3-صفر على هونغ كونغ في المجموعة الثالثة ليرافق الإمارات التي خسرت 2-1 من إيران متصدرة المجموعة. (العربية)
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