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رياضة

بسبب ريال مدريد.. عقوبات محتملة على رئيس برشلونة

Lebanon 24
24-01-2024 | 07:30
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يواجه خوان لابورتا رئيس برشلونة خطر التعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب هجومه على ريال مدريد.

ووصف لابورتا، الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة ريال مدريد وألميريا، بأنها "عار" على الكرة الإسبانية.
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وفاز ريال مدريد على ألميريا، بنتيجة (3-2)، بعد أن كان متأخرا بثنائية دون رد، الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة 21 بالليغا، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.
 
واتهم رئيس برشلونة غريمه ريال مدريد، بالضغط على الحكام والاستفادة من أخطاء التحكيم بشكل واضح هذا الموسم، وأكد تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني.

وبحسب شبكة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إدارة النزاهة بالاتحاد الإسباني تدرس تقديم شكوى ضد لابورتا إلى لجنة المنافسة بشأن تصريحاته حول التحكيم.

وأضافت أن الأمر قد يصل إلى تقديم شكوى ضد لابورتا في مكتب المدعي العام، لأنه يشكك في شفافية المسابقة.

ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الليغا، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، ثم برشلونة برصيد 44 نقطة من 20 مباراة أيضا. (روسيا اليوم) 
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