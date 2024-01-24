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رياضة

لتجنب مواجهة مصر أو السنغال.. ماذا يحتاج المغرب في مباراته ضد زامبيا؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 08:39
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يسعى منتخب المغرب، رابع مونديال 2022، إلى الفوز على زامبيا وحسم صدارة مجموعته السادسة عندما يلاقيها مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وبعد فوز كبير على تنزانيا 3-0 افتتاحا، سقط "أسود الأطلس" في فخ التعادل مع الكونغو الديموقراطية 1-1.
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ويتصدر المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط وضمن في أسوأ الأحوال تأهله كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بين المجموعات الست بعد خسارة كوت ديفوار أمام غينيا الاستوائية 0-4 (3 نقاط في المجموعة الأولى) وتعادل غانا مع موزامبيق 2-2 (نقطتان في المجموعة الثانية).

ويتقدم المغرب بفارق نقطتين عن زامبيا والكونغو الديمقراطية، فيما تقبع تنزانيا في ذيل الترتيب بنقطة.

ورغم ضمانه التأهل، سيطمح المنتخب المغربي لتحقيق الفوز على زامبيا، للتأهل في صدارة المجموعة السادسة، لتجنب مواجهة المنتخبات "الكبيرة" في ثمن النهائي، علما بأنه في حال انتصاره وتصدره للمجموعة، سيواجه ثاني المجموعة الخامسة، التي تضم تونس، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، ومالي.

وسيكون المنتخب المصري خصما للمنتخب المغربي في ثمن النهائي، في حالة ما أنهى "أسود الأطلس" دور المجموعات في وصافة المجموعة السادسة، أما في حالة ما احتل المغرب المركز الثالث، فسيواجه في الدور الثاني، متصدر المجموعة الرابعة منتخب أنغولا أو متصدر المجموعة الثالثة منتخب السنغال وذلك اعتمادا على نقاط الثوالث في باقي المجموعات. (روسيا اليوم) 
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