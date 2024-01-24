الإصابة تبعد مارسيال عن مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد؛ ثامن الدوري الانجليزي لكرة القدم، الأربعاء، أن مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال خضع إلى عملية جراحية في ثنية الفخذ، وأنه سيغيب عن الملاعب حتى نيسان المقبل.

وأوضح النادي أن اللاعب يحتاج إلى 10 أسابيع من أجل التعافي.

وسجل مارسيال؛ البالغ من العمر 28 عاماً والذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، هدفين فقط في 19 مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

واستبعد مارسيال من قبل مدربه الهولندي إريك تن هاغ منذ أن أشاد المشجعون باستبداله في المباراة التي خسرها «الشياطين الحمر» أمام ضيفهم بورنموث 0 - 3 في 9 كانون الأول الماضي.

وسيؤدي غيابه إلى اعتماد تن هاغ على مهاجمين فقط؛ هما الدنماركي راسموس هويلوند، وماركوس راشفورد.

( الشرق الأوسط)