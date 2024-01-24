جيرونا يودع كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام مايوركا

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ودّع فريق جيرونا، بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد خسارته بثلاثية مقابل هدفين، أمام نظيره ريال مايوركا، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "إيبيروستار"، ضمن منافسات دور ربع النهائي.تقدم فريق مايوركا بالهدف الأول في اللقاء عن طريق سايل لارين في الدقيقة 21، ثم أضاف أبدون براتس الهدف الثاني في الدقيقة 28.وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.وحصل أنطونيو خوسيه رايلو أريناس، لاعب مايوركا، على بطاقة حمراء في الدقيقة 67.وفي الدقيقة 68، قلص كريستيان ستواني، الفارق لفريق جيرونا بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء.وأحرز سافيو الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.وبهذه النتيجة، يتأهل مايوركا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.(القاهرة الإخبارية)