أتلتيك بيلباو يطيح ببرشلونة من كأس الملك برباعية

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حقق أتلتيك بيلباو الانتصار على برشلونة، بنتجية (4-2)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الفريق الباسكي "سان ماميس".سجل لبيلباو جوركا جوروزيتا وأوهيان سانسيت وإينياكي ويليامز ونيكو ويليامز في الدقائق 1 و49 و(105+2) و(120+1)، بينما سجل لبرشلونة ليفاندوفسكي ولامين يامال في الدقائق 26 و32.وبدأت المباراة بضغط قوي من أصحاب الأرض، ونجح جوركا جوروزيتا في تسجيل الهدف الأول بعد 36 ثانية فقط من انطلاق المباراة، إذ صوب آريس كرة اصطدمت بالدفاع لتصل أمام جوروزيتا ووضعها في الشباك.(موقع كورة)