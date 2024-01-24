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رياضة

بايرن ميونيخ ينتزع الفوز من أونيون برلين

Lebanon 24
24-01-2024 | 23:58
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نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على نظيره يونيون برلين، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الألماني.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح بايرن ميونخ عن طريق رافاييل جيريرو في الدقيقة 46.
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وبهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 44 محتلاً وصافة الدوري الألماني، فيما حلّ فريق يونيون برلين في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
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