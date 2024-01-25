Advertisement

رياضة

تواجد هام للعرب.. إليكم خارطة دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا

Lebanon 24
25-01-2024 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1156525-638417637266056619.jpg
Doc-P-1156525-638417637266056619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بمفاجآت كبيرة، انتهى دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا، مساء الأربعاء، واكتمل عقد المنتخبات الـ16 التي نجحت بخطف بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية، وسط خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا، على عكس تألق منتخبات "صغيرة" لم يحسب لها حساب، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر.
Advertisement

وودعت 8 منتخبات بطولة كأس أمم أفريقيا بعد دور المجموعات "الشرس"، جميعها فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات الثلاث وهي: غينيا بيساو، غانا، موزمبيق، غامبيا، الجزائر، تونس، زامبيا، وتنزانيا.

وتشكلت المباريات الإقصائية في الدور المقبل، حيث تأهلت 3 منتخبات عربية، وهي مصر والمغرب وموريتانيا.

وستواجه مصر منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما ستواجه المغرب منتخب جنوب إفريقيا، ووقعت موريتانيا أمام الرأس الأخضر.وفي مباريات القمة بدور الـ16، ستواجه كوت ديفوار المستضيفة، حامل اللقب، منتخب السنغال، بينما سجلت البطولة "ديربي" مرتقب بين نيجيريا والكاميرون.

وفي المواجهات الأخرى، ستواجه مالي منتخب بوركينا فاسو، وستواجه أنغولا منتخب ناميبيا، ووقعت غينيا الاستوائية أمام الجارة غينيا.

وستنطلق مباريات دور الـ16 مساء السبت، بمباراة أنغولا وناميبيا، ولاحقا نيجيريا والكاميرون.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:26 | 2024-01-25
02:50 | 2024-01-25
00:48 | 2024-01-25
23:58 | 2024-01-24
23:50 | 2024-01-24
23:48 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24