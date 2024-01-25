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رياضة
تواجد هام للعرب.. إليكم خارطة دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا
Lebanon 24
25-01-2024
|
00:11
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بمفاجآت كبيرة، انتهى دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا، مساء الأربعاء، واكتمل عقد المنتخبات الـ16 التي نجحت بخطف بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية، وسط خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا، على عكس تألق منتخبات "صغيرة" لم يحسب لها حساب، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر.
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وودعت 8 منتخبات بطولة كأس أمم أفريقيا بعد دور المجموعات "الشرس"، جميعها فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات الثلاث وهي: غينيا بيساو، غانا، موزمبيق، غامبيا، الجزائر، تونس، زامبيا، وتنزانيا.
وتشكلت المباريات الإقصائية في الدور المقبل، حيث تأهلت 3 منتخبات عربية، وهي مصر والمغرب وموريتانيا.
وستواجه مصر منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما ستواجه المغرب منتخب جنوب إفريقيا، ووقعت موريتانيا أمام الرأس الأخضر.وفي مباريات القمة بدور الـ16، ستواجه كوت ديفوار المستضيفة، حامل اللقب، منتخب السنغال، بينما سجلت البطولة "ديربي" مرتقب بين نيجيريا والكاميرون.
وفي المواجهات الأخرى، ستواجه مالي منتخب بوركينا فاسو، وستواجه أنغولا منتخب ناميبيا، ووقعت غينيا الاستوائية أمام الجارة غينيا.
وستنطلق مباريات دور الـ16 مساء السبت، بمباراة أنغولا وناميبيا، ولاحقا نيجيريا والكاميرون.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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