مع اقتراب كوبا أميركا.. هل سيقود سكالوني الأرجنتين؟

Advertisement

أكد ليونيل سكالوني، استمراره في تدريب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، بعد إثارة الشكوك حول مستقبله مع بطل كأس العالم في تشرين الثاني الماضي.وذكرت تقارير إعلامية محلية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن "سكالوني" توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني للبقاء في منصبه حتى نهاية كأس كوبا أمريكا الصيف المقبل، على الأقل.وقال "سكالوني"، في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي: "كان هناك الكثير من الحديث، لكنني كنت أقول الحقيقة دائما.. كانت هناك لحظات للتفكير ومعرفة ما يجب القيام به.. لم يكن ذلك وداعًا أو أي شيء من هذا القبيل".وتابع: "كنت أفكر في كيفية أن يمضي المنتخب الوطني قدمًا وفي اللحظة التي يجب فيها إتاحة المجال للشباب، وهذا مهم بالنسبة لنا".وتولى سكالوني تدريب الأرجنتين في 2018 وقادها للفوز بكأس كوبا أمريكا في 2021، وهو أول لقب كبير لها منذ كأس العالم 1986، بالإضافة للقب الثالث في كأس العالم في العام التالي.(بي إن سبورتس)