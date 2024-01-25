بيروت يهزم هومنتمن في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

حسم نادي بيروت، اليوم الأربعاء، القمة اللبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة للرجال.

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وفاز بيروت على هومنتمن (92-88)، ضمن المجموعة الأولى للبطولة المقامة تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.وكانت البطولة التي تقام مبارياتها على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، قد شهدت فوز سترونج جروب الفلبيني على أهلي طرابلس الليبي (91-89)، في مباراة مثيرة وقوية ضمن المجموعة الثانية.وشهدت البطولة أيضا الفوز الأول للمنتخب الإماراتي، والذي تحقق على حساب نادي الوحدة السوري بنتيجة (83-73).فيما نجح منتخب تونس، في التأهل إلى الدور ربع النهائي للنسخة 33 من البطولة، بالفوز على نادي سلا المغربي (77-73)، ضمن المجموعة الأولى.(موقع كورة)