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رياضة

بيروت يهزم هومنتمن في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

Lebanon 24
25-01-2024 | 02:50
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حسم نادي بيروت، اليوم الأربعاء، القمة اللبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة للرجال.
 
وفاز بيروت على هومنتمن (92-88)، ضمن المجموعة الأولى للبطولة المقامة تحت رعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.
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وكانت البطولة التي تقام مبارياتها على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، قد شهدت فوز سترونج جروب الفلبيني على أهلي طرابلس الليبي (91-89)، في مباراة مثيرة وقوية ضمن المجموعة الثانية.

وشهدت البطولة أيضا الفوز الأول للمنتخب الإماراتي، والذي تحقق على حساب نادي الوحدة السوري بنتيجة (83-73).

فيما نجح منتخب تونس، في التأهل إلى الدور ربع النهائي للنسخة 33 من البطولة، بالفوز على نادي سلا المغربي (77-73)، ضمن المجموعة الأولى.(موقع كورة)
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