دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.. فوز لصنز وغريزليز وخسارة سبيرز وهورنتس

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استعاد مينيسوتا تمبروولفز توازنه وتجنّب تلقي ثلاث هزائم متتالية لأول مرة هذا الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه واشنطن ويزاردز 118-107 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.ويدين تمبروولفز بالفوز الحادي والثلاثين في صدارة ترتيب المنطقة الغربية والمركز الرابع في الترتيب العام بعدما كان ثانياً خلف بوسطن سلتيكس، الى أنتوني إدواردز الذي تألق بتسجيله 38 نقطة.وبرز أيضاً الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بتسجيله 27 نقطة وأضاف والفرنسي رودي غوبير 19 مع 16 متابعة لفريق المدرب كريس فينش المتخلف بفارق النقاط فقط عن أوكلاهوما سيتي ثاندر في صراعهما على صدارة المنطقة الغربية، بعد فوز الأخير على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 140-114 بفضل جهود الكندي شاي-غيلجيوس ألكسندر (32 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة).وبعدما وصف الخسارة في المباراة السابقة أمام تشارلوت هورنتس التي سجل خلالها تاونز 62 نقطة، بـ"المُقرفة"، كان فينش سعيداً الأربعاء بأداء فريقه رغم نسبة النجاح المتدنية في التسجيل حيث نجح إدواردز في 11 من محاولاته الـ28 وتاونز بـ11 من أصل 24.وقال فينش "أعجبني التناغم الليلة" بين إدواردز وتاونز، مضيفاً "شعرت أن هناك تناغماً وحتى أنهما وجدا بعضهما (مررا لبعضهما) في بعض المرات".وكان الإسرائيلي-الصربي ديني أفيديا أفضل لاعبي ويزاردز (24 نقطة)، من دون أن يجنب ثاني أسوأ فريق في الدوري بعد ديترويت بيستونز الهزيمة الخامسة توالياً والسادسة والثلاثين في 43 مباراة.وكان الأداء متقارباً في الربعين الأولين وحتى أن ويزاردز دخل الشوط الثاني متقدماً 59-57، لكن تفوق تمبروولفز من حيث طول اللاعبين وبنيتهم الجسدية كان عاملاً حاسماً واضطر صاحب الأرض إلى إخراج لاعب ارتكازه دانيال غافورد بعد أربع دقائق على انطلاق الربع الثالث بسبب ارتكابه الخطأ الشخصي الخامس خلال فترة انتفاضة للضيوف سجلوا خلالها 16 نقطة مقابل نقطتين فقط لفريق المدرب ويس أنسلد.وحسم تمبروولفز المباراة فعلياً في الربع الثالث الذي أنهاه لصالحه 33-19 بفضل 13 نقطة من تاونز.وفي أول مباراة بعد قراره المفاجئ بإقالة المدرب أدريان غريفين، خرج ميلووكي باكس منتصراً من مباراته وضيفه كليفلاند كافالييرز 126-116، وذلك بفضل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل".وسجل اليوناني 35 نقطة مع 18 متابعة و10 تمريرات حاسمة، محققاً الـ"تريبل دابل" الثالث له في آخر أربع مباريات والسابع للموسم.وهنا النتائج الكاملة:سان أنتونيو سبيرز - أوكلاهوما سيتي ثاندر 114 - 140دالاس مافريكس - فينيكس صنز 109 - 132ميامي هيت - ممفيس غريزليز 96 - 105غولدن ستايت واريورز - أتلانتا هوكس 134 - 112هيوستن روكتس - بورتلاند ترايل بلايزرز 131 - 137 بعد التمديدميلووكي باكس - كليفلاند كافالييرز 126 - 116واشنطن ويزاردز - مينيسوتا تمبروولفز 107 - 118ديترويت بيستونز - تشارلوت هورنتس 113 - 106.(أ ف ب)