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رياضة

مع اقتراب إسدال ستار دور المجموعات.. إليكم تفاصيل خارطة كأس آسيا

Lebanon 24
25-01-2024 | 04:23
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مع اقتراب إسدال الستار على دور المجموعات في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، ضمن 14 منتخبا التأهل إلى دور الـ16، في حين خرجت أخرى خالية الوفاض.

ونجحت 3 منتخبات في العبور إلى ثمن النهائي بتحقيق العلامة الكاملة، وهي قطر متصدرة المجموعة الأولى، والعراق في المجموعة الثانية، وإيران في المجموعة الثالثة.
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وضمنت سوريا وفلسطين تأهلهما لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهما بعد حصد كل منهما 4 نقاط، ليلتحقا ببقية المنتخبات العربية المتأهلة، وهي: السعودية، الأردن، العراق، والإمارات.
في انتظار ما ستفسر عنه نتائج المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث توجد البحرين وعمان على الترتيب.


وعليه، ما هي المنتخبات المتأهلة مباشرة لدور الـ16؟
المجموعة الأولى: قطر (9 نقاط)، طاجيكستان (4 نقاط)

المجموعة الثانية: أستراليا (7 نقاط)، أوزباكستان (5 نقاط)، سوريا (4 نقاط).

المجموعة الثالثة: إيران (9 نقاط)، الإمارات (4 نقاط)، فلسطين (4 نقاط).

المجموعة الرابعة: العراق (9 نقاط)، اليابان (6 نقاط).

المجموعة الخامسة: الأردن (4 نقاط)، كوريا الجنوبية (4 نقاط).

المجموعة السادسة: السعودية (6 نقاط)، وتايلند (4 نقاط).(الجزيرة نت)

المصدر: الجزيرة نت
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