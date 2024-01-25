مع اقتراب إسدال ستار دور المجموعات.. إليكم تفاصيل خارطة كأس آسيا

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مع اقتراب إسدال الستار على دور المجموعات في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، ضمن 14 منتخبا التأهل إلى دور الـ16، في حين خرجت أخرى خالية الوفاض.ونجحت 3 منتخبات في العبور إلى ثمن النهائي بتحقيق العلامة الكاملة، وهي قطر متصدرة المجموعة الأولى، والعراق في المجموعة الثانية، وإيران في المجموعة الثالثة.وضمنت سوريا وفلسطين تأهلهما لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهما بعد حصد كل منهما 4 نقاط، ليلتحقا ببقية المنتخبات العربية المتأهلة، وهي: السعودية، الأردن، العراق، والإمارات.