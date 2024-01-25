مع اقتراب إسدال ستار دور المجموعات.. إليكم تفاصيل خارطة كأس آسيا

مع اقتراب إسدال الستار على دور المجموعات في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، ضمن 14 منتخبا التأهل إلى دور الـ16، في حين خرجت أخرى خالية الوفاض.
ونجحت 3 منتخبات في العبور إلى ثمن النهائي بتحقيق العلامة الكاملة، وهي قطر متصدرة المجموعة الأولى، والعراق في المجموعة الثانية، وإيران في المجموعة الثالثة.
وضمنت سوريا وفلسطين تأهلهما لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهما بعد حصد كل منهما 4 نقاط، ليلتحقا ببقية المنتخبات العربية المتأهلة، وهي: السعودية، الأردن، العراق، والإمارات.
في انتظار ما ستفسر عنه نتائج المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث توجد البحرين وعمان على الترتيب.
وعليه، ما هي المنتخبات المتأهلة مباشرة لدور الـ16؟
المجموعة الأولى: قطر (9 نقاط)، طاجيكستان (4 نقاط)
المجموعة الثانية: أستراليا (7 نقاط)، أوزباكستان (5 نقاط)، سوريا (4 نقاط).
المجموعة الثالثة: إيران (9 نقاط)، الإمارات (4 نقاط)، فلسطين (4 نقاط).
المجموعة الرابعة: العراق (9 نقاط)، اليابان (6 نقاط).
المجموعة الخامسة: الأردن (4 نقاط)، كوريا الجنوبية (4 نقاط).
المجموعة السادسة: السعودية (6 نقاط)، وتايلند (4 نقاط).(الجزيرة نت)