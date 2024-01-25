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رياضة

اتحاد كرة الطاولة نعى رئيس لجنة الحكام جوزف العقيقي

Lebanon 24
25-01-2024 | 08:21
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نعى الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة رئيس اللجنة العليا للحكام في الاتحاد اللبناني وعضو اللجنة العليا للحكام في الاتحاد العربي للعبة الراحل جوزف عقيقي الذي شغل منصب  العضوية في الاتحاد بين 2007 و2020.
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وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد: "غيّب الموت احد ابرز الاداريين  الذي شغلوا مناصب عدة في الاتحاد منذ عقود طويلة والذي كانت له بصمات واضحة في تطوّر اللعبة فنيا وتحكيميا وقاد مئات المباريات المحلية والخارجية الراحل جوزف العقيقي.

والراحل هو والد عضو الاتحاد ورئيس اللجنة الاعلامية روي العقيقي. ولقد كان الراحل  عضوا نشيطا في جميع المناصب التي تبوأها في لعبة كرة الطاولة التي كانت  اللعبة الأحب الى قلبه. وربطت الراحل علاقات وطيدة مع العائلة الرياضية اللبنانية عامة وكرة الطاولة خاصة، طوال عمله المتفاني في الرياضة اللبنانية.


وباسم رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي وسائر اعضاء الاتحاد وباسم عائلة اللعبة نتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي راجين من الله ان يلهم أسرته الصبر والسلوان وان تكون روحه بين الأبرار والصديقين".

 
ويحتفل بالصلاة عن راحة نفس الرحل عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة 26 كانون الثاني في كنيسة مار افرام الرعائية –كفردبيان. وتقبل التعازي الجمعة 26 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساء في  كنيسة مار افرام الرعائية-كفردبيان.

ويوم السبت 27 منه من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء في صالون كنيسة السيدة الوردية الرعائية –زوق مصبح.

 

 

رياضة

تعازي ووفيات

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