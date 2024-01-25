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رياضة
بعد الاعتزال الدولي .. قرار تاريخي من عمر السومة!
Lebanon 24
25-01-2024
|
09:55
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اتخذ النجم السوري عمر السومة قرارًا تاريخيًا، بعد أن قرر الاعتزال الدولي قبل كأس أمم آسيا 2023، وذلك عقب استبعاده من قائمة "نسور قاسيون".
وقرر السومة الاعتزال الدولي، بعد أن قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب السوري، استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في كأس آسيا 2023.
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وبعد هذا القرار وتأهل منتخبه الى الدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا، خرج السومة خلال تصريحات عبر القناة الفضائية السورية، وقال: "الله عطاني الموهبة ولا أستطيع أن أبخل فيها سواء للمنتخب أو النادي، وأنا تحت تصرف القيادة الرياضية السورية".
وأضاف عمر السومة: "أتراجع عن قرار الاعتزال، وأتمنى أن يقبلونه، وكان قراري رد فعل ليس أكثر، وأريد أن أشارك إخواني اللاعبين فرحتهم".
واختتم العقيد تصريحاته قائلًا: "أشكر الجماهير التي ساندتني، وطوال ما أمتلك القدرة على اللعب، لن أدخر جهدًا للمنتخب السوري". (جول)
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