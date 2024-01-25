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رياضة

البحرين تهزم الأردن وتخطف صدارة المجموعة الخامسة بكأس آسيا

Lebanon 24
25-01-2024 | 12:20
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تصدر منتخب البحرين المجموعة الخامسة في كأس آسيا إثر فوزه على الأردن 1-0 وانتهاء المباراة الثانية في المجموعة ذاتها بتعادل مفاجئ في الثواني الأخيرة بين كوريا الجنوبية وماليزيا 3-3.

 

وأحرز عبد الله يوسف هدف فوز منتخب البحرين في الدقيقة 30.

 
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ورفعت البحرين رصيدها إلى ست نقاط لتتأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الخامسة متبوعة بكوريا الجنوبية الوصيفة بخمس نقاط.

 

وحل منتخب الأردن في المركز الثالث مع أربع نقاط لكنه تأهل أيضا للدور المقبل ضمن أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث فيما ودعت ماليزيا المنافسات بحلولها رابعة مع نقطة واحدة.

( روسيا اليوم)
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