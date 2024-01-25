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رياضة

كأس افريقيا.. إصابة مشجعين مغاربة في ساحل العاج بمرض خطير

Lebanon 24
25-01-2024 | 15:30
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أصيب مشجعو المنتخب المغربي بالذعر بعد إعلان مجموعة من المؤثرين وصناع المحتوى الذين سافروا إلى ساحل العاج لمؤازرة منتخباتهم في بطولة أمم إفريقيا 2023،عن إصابتهم بمرض الملاريا.

 

وبعد الحديث عن تسجيل بعض الحالات المصابة بمرض "الملاريا" في صفوف المشجعين المغاربة رغم تعاطيهم اللقاح عند الوصول للأراضي الإيفوارية أو قبل السفر، قال الدكتور المغربي محمد عربوة، في تصريحات صحفية: "إن هذا الأمر طبيعي جدا، مثل التلقيح ضد فيروس كورونا".

 

ودعا عربوة كل من شك في إصابته بالمرض إلى التوجه إلى أقرب مركز صحي للكشف عليه وإجراء التحليلات الضرورية، مشيرا إلى أن هذا المرض شائع في الكوت ديفوار ولديهم مراكز تتبع خاصة به.

 

كما أن السفارة المغربية أيضا موجودة هناك للخدمة، ويمكن للمواطن المغربي التواصل معهم لمواكبتهم والاستشارة معهم ومع أطرهم الطبية التي ستعطيهم الإرشادات اللازمة تتبعها من أجل العلاج.

 

ويعد مرض الملاريا مرضا خطيرا ومميتا في بعض الأحيان، يسببه طفيل يصيب عادة نوعا معينا من البعوض الذي يتغذى على البشر.

( روسيا اليوم)
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