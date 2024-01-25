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رياضة

حاولوا أكثر".. تغريدة من محمد صلاح تثير الجدل

Lebanon 24
25-01-2024 | 23:00
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أثارت تغريدة نشرها نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح على موقع إكس، كثيرا من الجدل لما تضمنته من رسائل، رغم أنها حملت نبأ سارا بشأن عزمه العودة إلى المنتخب في أقرب وقت.

 

وفي التغريدة التي كتبها باللغة العربية، قال صلاح إنه بدأ برنامج العلاج والتأهيل لكي يكون جاهزا للعودة إلى المنتخب في أقرب وقت.

 

وقال:"بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في أقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه".

 

وأضاف :"بردو بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكثر"، في إشارة إلى المنتقدين الذين اتهموه بأنه يقدم ولائه لقميص ليفربول على ولائه لمنتخب بلاده.

 

 وتعرض قائد المنتخب المصري إلى عاصفة من الهجوم بسبب الأداء الباهت الذي قدمه في المباراة الأولى له مع المنتخب أمام موزمبيق، كما زادت حدة الهجوم بعدما أعلن أنه سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه بعد إصابته في المباراة الثانية أمام غانا.

 
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ويعاني محمد صلاح، الذي كان أحد أبرز اللاعبين في كأس أفريقيا، مما قال مساعد مدرب ليفربول، بيب ليندرز، إنه "تمزق في أوتار الركبة"، ومن المتوقع أن يغيب عن الملعب لمدة ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

( سكاي نيوز)

 

 
 
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