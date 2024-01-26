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رياضة

ريال مدريد وبنزيما تابع.. أخبار كاذبة تطال الطرفين

Lebanon 24
26-01-2024 | 00:02
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علق جريسي، شقيق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، على أنباء رفض إدارة ريال مدريد عودة مهاجمه السابق، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة، حول رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عودة المهاجم الفرنسي، إلا أن رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز، يعارض ذلك.
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وعلق جريسي شقيق بنزيما بكلمتين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلا: "أخبار كاذبة".

وسبق أن ذكرت تقارير منذ عدة أسابيع أن بنزيما استفسر عن إمكانية اللعب مع الملكي مجددا لمدة 6 أشهر، لكنه لم يحصل على رد إيجابي من إدارة ريال مدريد.

ويواجه بنزيما انتقادات قوية من الإعلام والجمهور السعودي، بسبب تراجع مستواه، وعدم انتظامه في تدريبات اتحاد جدة.(موقع كورة)
 
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