مصير السعودية وعمان.. إليكم نتائج المجموعة السادسة من كأس آسيا

تأهلت السعودية كمتصدرة للمجموعة السادسة بعد انتهاء مباراتها أمام تايلاند بالتعادل.

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وانتهت مواجهة السعودية وتايلاند 0-0 اليوم الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة السادسة لمسابقة كأس آسيا قطر 2023™.وشهدت المواجهة تدخل تقنية الفيديو في العديد من الحالات، إذ كان لها دوراً حاسماً في بقاء النتيجة على حالها.وأهدر عبد الله رديف أخطر فرص المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية عشرة ليحرم منتخب السعودية من التقدم بالنتيجة.وكانت الأفضلية شبه مطلقة للسعودية من ناحية الاستحواذ وعدد الفرص وحتى الحصول على الركنيات إلا أنها لم تتمكن من التسجيل.ورفع منتخب السعودية رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن تايلاند الثانية فيما ودعت عمان المسابقة بعدما صار رصيدها نقطتين مقابل نقطة لقيرغيزستان.(بي إن سبورتس)