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رياضة

بعد خضوعه لعملية.. هذا ما أعلنه "النادي الأهلي" عن حالة حارسه محمد الشناوي

Lebanon 24
26-01-2024 | 00:30
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كشف النادي الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، نجاح عملية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، بعد إصابته الأخيرة على مستوى الكتف. 

وتعرض محمد الشناوي للإصابة في خلع في الكتف الأيسر، أثناء ختام دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا أمام كاب فيردي، وغادر حارس الأهلي على أثرها ملعب اللقاء.
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ونشر الأهلي بيان قال فيه: "إن الشناوي أجرى عملية المنظار في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر والمتخصص بإصابات الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا".
 
وأضاف البيان: "اللاعب يشعر بالارتياح بعد العملية وغيابه تأكد لفترة 3 أشهر".
(الأنباء المصرية)
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