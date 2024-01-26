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رياضة

الحقيقة اقتربت.. تطور هام في قضية نيجريرا!

Lebanon 24
26-01-2024 | 01:49
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رغم محاولات عدم إخضاعه للتحقيق في القضية الشهيرة التي اشتهرت باسمه، يبدو أن مثول نائب رئيس لجنة الحكام الإسبان الأسبق إنريكيز نيجريرا أمام القضاء بات مسألة وقت.

مؤخرًا، حدثت تطورات في ملف القضية التي يتهم فيها برشلونة بشراء ولاء الحكام، صبت في مصلحة النادي الكتالوني وأسالت الكثير من الحبر.
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وكانت الأقاويل قد تضاربت خلال الآونة الأخيرة حول ملابسات قضية نيجريرا وتبرئة ساحة برشلونة حيال هذه الاتهامات، ليصبح استدعاء نيجريرا الذي كان دفاعه قد طالب بعدم إدلائه بشهادته نظرًا لضعف ذاكرته أمرًا حتميًا.
 
صحيفة "ريليفو" الإسبانية تشير إلى أن قاضي التحقيق سيستدعي نيجريرا ذاته، البالغ من العمر 78 عامًا للمثول أمام المحكمة، بعد أن تم استبعاد عجزه عن إدلاء الشهادة.
 
ورغم تدهور ذاكرة نيجريرا نظرًا لكبره في السن، إلا أن قاضي التحقيق يؤكد احتفاظه بقواه العقلية كاملة مما يؤهله للإدلاء بشهادة والمثول أمام المحكمة.(جول.كوم)
 
 
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