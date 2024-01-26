عرض بـ30 مليون يورو .. "دي ماريا الجديد" يحسم قراره بشأن الانتقال للاتحاد

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كشفت تقارير صحفية، تفاصيل مفاوضات اتحاد جدة السعودي من أجل التعاقد مع أحد الجواهر الشابة في الملاعب الأوروبية.ونشر الحساب الخاص بالصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، على موقع (X)،منشورًا قال فيه، إن اتحاد جدة أرسل عرضًا لضم النجم الأرجنتيني ماتياس سولي، مهاجم نادي يوفنتوس والمعار إلى فروسينوني الإيطالي.وقال رومانو: "أرسل الاتحاد عرضًا شفهيًا ليوفنتوس من أجل ماتياس سولي مقابل 30 مليون يورو، وعقد الاجتماع في دبي الأسبوع الماضي".وتابع: "سيتم الإعلان عن القرار النهائي من جانب اللاعب في الأيام المقبلة – لكن الخطة الحالية تظل البقاء في فروسينوني".وفي نفس السياق، نقل موقع "فوتبول إيطاليا"، عن خبير الانتقالات الأرجنتيني لويس ميرلو، أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا وناديه يوفنتوس لا يوافقان على العرض السعودي، حيث يرى ماتياس الملقب بـ"دي ماريا الجديد" أنها لن تكون الخطوة الصحيحة لمسار حياته المهنية في هذه اللحظة.وختم الموقع: "على الرغم من احتمال الحصول على راتب بملايين الدولارات، إلا أن اللاعب الأرجنتيني الشاب غير مهتم بأن يصبح زميلًا لكريم بنزيما في الوقت الحالي".(goal.com)