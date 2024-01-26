Advertisement

رياضة

سينر يُقصي دجوكوفيتش ويتأهل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

Lebanon 24
26-01-2024 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1157069-638418618025495201.jpg
Doc-P-1157069-638418618025495201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأهّل الإيطالي يانيك سينر إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام للعام الحالي، بتغلّبه على نظيره الصربي نوفاك دجوكوفيتش بثلاث مجموعات لواحدة في نصف النهائي اليوم الجمعة.
Advertisement
واجتاز سينر، المصنّف الرابع عالمياً، اختباراً عسيراً على المستوى الذهني أمام دجوكوفيتش المصنّف الأوّل عالمياً ليفوز باقتدار بواقع 6-1 و6-2 و6-7 (6-8) و6-3 ويبلغ الدور النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مشواره ضمن عالم الكرة الصفراء.

وفشل دجوكوفيتش (36 عاماً) في تعزيز رقمه القياسي على مستوى عدد الألقاب في بطولة أستراليا (10 ألقاب).

أمّا سينر (22 عاماً) فهو يبحث عن التتويج بأول ألقابه في الغراند سلام.

ويواجه الإيطالي في النهائي الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف ونظيره الروسي دانييل ميدفيديف.(بي إن سبورتس)
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:01 | 2024-01-26
01:58 | 2024-01-26
01:49 | 2024-01-26
00:30 | 2024-01-26
00:24 | 2024-01-26
00:02 | 2024-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24