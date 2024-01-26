سينر يُقصي دجوكوفيتش ويتأهل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

تأهّل الإيطالي يانيك سينر إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام للعام الحالي، بتغلّبه على نظيره الصربي نوفاك دجوكوفيتش بثلاث مجموعات لواحدة في نصف النهائي اليوم الجمعة.

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واجتاز سينر، المصنّف الرابع عالمياً، اختباراً عسيراً على المستوى الذهني أمام دجوكوفيتش المصنّف الأوّل عالمياً ليفوز باقتدار بواقع 6-1 و6-2 و6-7 (6-8) و6-3 ويبلغ الدور النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مشواره ضمن عالم الكرة الصفراء.



وفشل دجوكوفيتش (36 عاماً) في تعزيز رقمه القياسي على مستوى عدد الألقاب في بطولة أستراليا (10 ألقاب).



أمّا سينر (22 عاماً) فهو يبحث عن التتويج بأول ألقابه في الغراند سلام.



ويواجه الإيطالي في النهائي الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف ونظيره الروسي دانييل ميدفيديف.(بي إن سبورتس)