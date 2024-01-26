جوارديولا يعلق على رحيل لاعب مانشستر سيتي

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علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على رحيل لاعبه كالفين فيليبس المرتقب خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلى وست هام على سبيل الإعارةوقال جوارديولا في تصريحات نقلها حساب فابريزيو رومانو خبير الانتقالات على موقع تويتر "على فيليبس أن يلعب، ليثبت كم كنت مخطئا بشأنه".وعن إمكانية عودته لقلعة الاتحاد مرة أخرى، تابع المدرب الإسباني "فيليبس ساعدنا كثيرا في الدقائق التي حصل عليها، وهو لاعب رائع ومحترف".وانضم كالفين فيليبس إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022، قادما من ليدز يونايتد مقابل 49 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف 2028.(موقع كورة)